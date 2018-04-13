Российского блогера с гранатами и пистолетом задержали в Домодедово

Полицейские аэропорта Домодедово доставили двух мужчин в дежурную часть после того, как нашли у них муляжи ручных гранат Ф-1 и пневматический пистолет. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.

По информации официального представителя ведомства Ирины Волк, сотрудники полиции проводили досмотр ручной клади у 22-летнего мужчины: в его сумке они увидели предметы, «схожие с двумя ручными гранатами и пистолетом».

Владельца вещей и его друга задержали и доставили в дежурную часть полиции аэропорта.

В разговоре с сотрудниками МВД мужчины рассказали, что один из них снимает пранки и выкладывает их на YouTube. Шутник хотел достать поддельную гранату с пистолетом в аэропорту и понаблюдать за реакцией пассажиров.

По словам Волк, в отношении блогера и его друга завели административное дело о нарушении требований транспортной безопасности и назначили административный арест.