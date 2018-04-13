Ещё
Российского блогера с гранатами и пистолетом задержали в Домодедово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня
Доходы Путина, судьба Улюкаева и другие события дня

Российского блогера с гранатами и пистолетом задержали в Домодедово 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Полицейские аэропорта Домодедово доставили двух мужчин в дежурную часть после того, как нашли у них муляжи ручных гранат Ф-1 и пневматический пистолет. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.
По информации официального представителя ведомства Ирины Волк, сотрудники полиции проводили досмотр ручной клади у 22-летнего мужчины: в его сумке они увидели предметы, «схожие с двумя ручными гранатами и пистолетом».
Владельца вещей и его друга задержали и доставили в дежурную часть полиции аэропорта.
В разговоре с сотрудниками МВД мужчины рассказали, что один из них снимает пранки и выкладывает их на YouTube. Шутник хотел достать поддельную гранату с пистолетом в аэропорту и понаблюдать за реакцией пассажиров.
По словам Волк, в отношении блогера и его друга завели административное дело о нарушении требований транспортной безопасности и назначили административный арест.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT198
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»506
Умер юморист Андрей Жмакин76
Определен самый богатый член кабмина73
В России решили избавиться от двух министерств136
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение