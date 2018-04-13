На Урале проводят проверку по факту нападения на главного редактора «Областной газеты» 

В Свердловской области проводят проверку по факту нападения на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.
Следователи совместно с полицейскими выясняют обстоятельства случившегося.
«В том числе проверяется возможная версия о том, что нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста (в настоящий момент объективных данных об этом пока не имеется)», — заявил старший помощник руководителя Следственного управления Александр Шульга.
Решение о заведении уголовного дела будет приниматься по итогам проверки.
В марте Ria56 сообщало, что суд вынес приговор в отношении жителя Оренбурга, обвиняемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов.