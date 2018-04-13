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10 лет колонии получил житель Ижевска за призывы к терроризму
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10 лет колонии получил житель Ижевска за призывы к терроризму 

ИА «Сусанин» 46 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. 10 лет колонии получил житель Ижевска за призывы к терроризму в Интернете. Также мужчина склонял своего знакомого к присоединению к незаконным вооруженным формированиям, действующим на территории Сирии, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.
Следствие и суд установили, что осужденный с февраля 2017 года с на своей странице в соцсети «ВКонтакте» размещал призывы к терроризму. Дома в арендованной квартире на улице Ленина он склонял своего знакомого присоединиться к вооруженным формированиям, действующим в Сирии.
«Осужденный планировал выехать в страны Ближнего Востока для участия в боевых действиях на стороне террористических организаций», — уточнили в СК.
27 июля мужчину задержали сотрудники полиции. В ходе проведения следственных действий он вел себя агрессивно и попытался скрыться из кабинета. При попытке бегства осужденный несколько раз ударил сотрудника СОБРа.
В ходе следствия установлено, что мужчина является уроженцем Таджикистана, имеет двойное гражданство: России и Таджикистана. В Таджикистане в отношении него возбуждено уголовное дело за аналогичное преступление, предъявлено заочное обвинение, избрана мера пресечения — арест. Сам осужденный вину не признал, заявив, что российское законодательство он не принимает, поскольку живет по религиозным убеждениям.
Мужчину судили сразу по трем статьям части 2, статьи 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети «Интернет»), части 1, статьи 205.1 УК России («Склонение лица к осуществлению террористической деятельности»), части 1, статьи 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»).
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