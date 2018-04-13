Москвичка приняла мать за мужчину и обвинила ее в изнасиловании

30‐летняя женщина, стоящая на учете в психоневрологическом диспансере, обвинила в изнасиловании свою мать, которую приняла за неизвестного мужчину. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах

12 апреля она позвонила в полицию и сообщила, что ее изнасиловали. Когда полицейские прибыли по вызову, она не открыла им дверь. Причем, помимо полицейских, в квартиру также не могла попасть ее мать.

В подъезде мать заявительницы объяснила правоохранителям, что у нее с дочерью произошла ссора, в ходе которой выяснилось, что молодой женщине кажется, что ее мать — мужчина. Пенсионерка пояснила, что ее дочь наблюдается у психиатра.

Сотрудники правоохранительных органов вызвали ей врачей и начали проверку по факту происшедшего.

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