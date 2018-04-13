Нововоронежец ответит в суде за попытку сбросить 5-летнего сына с балкона 

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Душившая и истязавшая дочерей жительница Воронежской области пойдёт под суд

В Воронежской области семейная пара жестоко расправилась со старушкой из-за 17 тысяч рублей

В деле о махинациях в ритуальных услугах появилась жалоба на давление полиции