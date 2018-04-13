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Нововоронежец ответит в суде за попытку сбросить 5-летнего сына с балкона
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Нововоронежец ответит в суде за попытку сбросить 5-летнего сына с балкона 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Ребёнка спас старший брат, который отобрал его у отца. Нововоронежец предстанет перед судом за то, что угрожал убийством 5-летнему сыну. Мужчина пытался сбросить ребёнка с балкона. Если бы на помощь не пришёл старший брат мальчика, семейный скандал закончился бы трагедией. Об этом рассказали в прокуратуре Воронежской области в пятницу, 13 апреля. Драма разыгралась в квартире города Нововоронежа в январе 2018 года. Пьяный мужчина взял мальчика на руки и вынес на балкон. Там отец уже не в первый раз угрожал ребёнку убийством, но на этот раз его слова подтверждались действием. Отец собирался сбросить сына с балкона. На помощь мальчику пришёл старший брат, который отобрал ребёнка у домашнего деспота. После этого случая нововоронежца привлекли к ответственности за угрозу убийством. Кроме того, выяснилось, что отец плохо относился к маленькому сыну, часто бил его руками и деревянной палкой. Так в деле мужчины появилась вторая уголовная статья — о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Сейчас специалисты органов опеки и попечительства готовят иски о лишении мужчины родительских прав, добавили в облпрокуратуре.
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