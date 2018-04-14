Власти Татарстана подтвердили задержание бывшего вице-премьера

Ранее Швецов был задержан 13 апреля в качестве подозреваемого по двум эпизодам мошенничества. Следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте на два месяца. Однако Советский райсуд Казани в субботу, не согласившись с доводами следствия, не стал арестовывать подозреваемого, отпустив из зала суда. После этого следствие вновь задержало Швецова по подозрению в новом эпизоде мошенничества.

"В рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве, возбужденного в конце 2017 года, был выявлен новый эпизод преступной деятельности. Швецов был задержан", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, в настоящее время Швецов является обвиняемым по одному эпизоду и подозреваемым по трём эпизодам мошенничества.

Уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве в особо крупном размере с залоговым имуществом ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» на 60 миллионов рублей было возбуждено в ноябре 2017 года в отношении неустановленных лиц. В ходе расследования подозреваемыми по делу стали Швецов и его сын.