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Власти Татарстана подтвердили задержание бывшего вице-премьера
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Власти Татарстана подтвердили задержание бывшего вице-премьера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото: CC0 / Public Domain
КАЗАНЬ, 14 апр — РИА Новости. Следствие вновь задержало бывшего вице-премьера — министра транспорта Татарстана Владимира Швецова, отпущенного судом, по новому эпизоду мошенничества, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Ранее Швецов был задержан 13 апреля в качестве подозреваемого по двум эпизодам мошенничества. Следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте на два месяца. Однако Советский райсуд Казани в субботу, не согласившись с доводами следствия, не стал арестовывать подозреваемого, отпустив из зала суда. После этого следствие вновь задержало Швецова по подозрению в новом эпизоде мошенничества.
"В рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве, возбужденного в конце 2017 года, был выявлен новый эпизод преступной деятельности. Швецов был задержан", — сказал собеседник агентства.
Таким образом, в настоящее время Швецов является обвиняемым по одному эпизоду и подозреваемым по трём эпизодам мошенничества.
Уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве в особо крупном размере с залоговым имуществом ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» на 60 миллионов рублей было возбуждено в ноябре 2017 года в отношении неустановленных лиц. В ходе расследования подозреваемыми по делу стали Швецов и его сын.
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