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Источник сообщил о повторном задержании бывшего вице-премьера Татарстана
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Источник сообщил о повторном задержании бывшего вице-премьера Татарстана 

Казанский репортер 51 минуту назад
Фото: Казанский репортер
В Казани задержан бывший вице-премьер РТ Владимир Швецов. Задержание проводится повторно, сообщает «Реальное время» со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что Швецов — фигурант дел о незаконном завладении квартирой. Кроме того, в новом производстве его обвиняют в хищении средств через получение незаконных субсидий. По словам источника, Швецов был задержан в здании Следкома на улице Наки Исанбета. Там он был на допросе, в ходе которого фигурант почувствовал себя плохо, а адвокат вызвал скорую помощь. Из комитета Швецова доставили в больницу на обследование. Врачи пришли к выводу, что госпитализация не нужна. Сейчас Швецов находится в изоляторе временного содержания, добавляет источник.
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