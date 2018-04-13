В поезде «Москва — Приобье» задержали 48-летнего педофила из Перми

Приволжское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Перми , которого задержали в пассажирском поезде « Москва — Приобье».

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

«По версии следствия, обвиняемый 30 марта около 22 часов, находясь в вагоне пассажирского поезда сообщением «Москва — Приобье», двигавшегося по территории Нижегородской области , с целью удовлетворения своего извращённого сексуального влечения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении десятилетней девочки», — сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.