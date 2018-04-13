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В поезде «Москва — Приобье» задержали 48-летнего педофила из Перми
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В поезде «Москва — Приобье» задержали 48-летнего педофила из Перми 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Приволжское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Перми, которого задержали в пассажирском поезде «Москва — Приобье».
Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).
«По версии следствия, обвиняемый 30 марта около 22 часов, находясь в вагоне пассажирского поезда сообщением «Москва — Приобье», двигавшегося по территории Нижегородской области, с целью удовлетворения своего извращённого сексуального влечения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении десятилетней девочки», — сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
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