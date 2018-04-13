ОСТОРОЖНО! КРАЖИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

Кражи — это одно из самых распространенных преступлений против собственности и причиняет огромный ущерб. В последнее время лица, совершающие кражи личного имущества граждан, в том числе кражи транспортных средств, постоянно совершенствуют свои навыки и способы, используют современную технику, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия и проникновения в транспортные средства, применяют технологические инструменты и др. В 2017 году на территории Южного административного округа г. Москвы совершено более 450 краж транспортных средств, более 400 краж автомобилей. Раскрытие тайного хищения автомобильного транспорта происходит достаточно сложно, кража транспортных средств происходит тайно, и в данном случае владелец автомобиля не видит преступника, свидетелей может не оказаться вообще. В 2017 году процент раскрытых краж транспортных средств составил 9%, этот показатель выше на 3,9% показателя 2016 года. Предупреждение преступлений является одной из основных задач деятельности правоохранительных органов . В целях предотвращения и раскрытия преступлений, связанных с кражами транспортных средств, сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, беседы с населением, патрулирование в местах, наиболее подверженных данному виду преступлений, проверка подозрительных лиц и др.

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение кражи, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Прокуратурой Южного административного округа г. Москвы в январе 2018 года в Нагатинский районный суд г. Москвы направлено уголовное дело по обвинению Х., который в июле 2017 года с помощью приобретённых устройств, обеспечивающих проникновение в машину и запуск двигателя, проник в автомашину, после чего привел двигатель автомашины в рабочее состояние и с места совершения преступления на автомобиле скрылся. В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был обнаружен похищенный автомобиль и лицо похитившее его. Автомобиль был возвращен законному владельцу, а в отношении лица, совершившего тайное хищение автомобиля Нагатинским районным судом г. Москвы постановлен обвинительный приговор, Х. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Заместитель прокурора ЮАО г. Москвы

Жадан Д. В.