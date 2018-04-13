Полиция задержала в Пикалёво подозреваемого в педофилии

В Бокситогорском районе Ленинградской области задержан подозреваемый в развратных и насильственных действиях в отношении несовершеннолетней девочки.

12 апреля сотрудники полиции задержали жителя Пикалёво , подозреваемого в сексуальных домогательствах к девочке.

Напомним, 11 апреля в полицию города Пикалево обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что утром накануне, около 7:50 во дворе дома №3 по Советской улице, рядом с магазинами промтоваров, над ее несовершеннолетней дочерью надругался мужчина.

СК возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера»

Решается вопрос о мере пресечения для задержанного подозреваемого.