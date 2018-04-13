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Полиция задержала в Пикалёво подозреваемого в педофилии
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Полиция задержала в Пикалёво подозреваемого в педофилии 

Ivyborg.ru 54 минуты назад
В Бокситогорском районе Ленинградской области задержан подозреваемый в развратных и насильственных действиях в отношении несовершеннолетней девочки.
12 апреля сотрудники полиции задержали жителя Пикалёво, подозреваемого в сексуальных домогательствах к девочке.
Напомним, 11 апреля в полицию города Пикалево обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что утром накануне, около 7:50 во дворе дома №3 по Советской улице, рядом с магазинами промтоваров, над ее несовершеннолетней дочерью надругался мужчина.
СК возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера»
Решается вопрос о мере пресечения для задержанного подозреваемого.
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