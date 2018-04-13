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Суд отклонил апелляцию осужденного за педофилию священника Грозовского
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Суд отклонил апелляцию осужденного за педофилию священника Грозовского 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости»
Ленинградский областной суд отклонил апелляционную жалобу на приговор священнику Глебу Грозовскому, обвиненному в педофилии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Михаила Уткина.
"Приговор оставлен в силе", — заявил Уткин.
Ранее сообщалось, что Приозерский городской суд Ленобласти приговорил священника РПЦ Глеба Грозовского к 14 годам колонии строгого режима по делу о педофилии. По данным следствия, Грозовский надругался на тремя девочками в православных лагерях на острове Коневец на Ладожском озере и острове Кос в Греции. Обвинение просило для подсудимого 15 лет колонии строгого режима. В октябре 2013 года Грозовский был объявлен в международный розыск, а 21 сентября 2014 года задержан в Израиле.
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