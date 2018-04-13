Суд отклонил апелляцию осужденного за педофилию священника Грозовского

Ленинградский областной суд отклонил апелляционную жалобу на приговор священнику Глебу Грозовскому, обвиненному в педофилии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Михаила Уткина.

"Приговор оставлен в силе", — заявил Уткин.