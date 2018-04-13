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В Астрахани двоих полицейских задержали за взятку в 100 тыс. рублей от браконьеров
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В Астрахани двоих полицейских задержали за взятку в 100 тыс. рублей от браконьеров 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В Астрахани задержали двоих полицейских, которые за взятку в 100 тысяч рублей от браконьера пообещали вернуть 50 кг изъятой щучьей икры. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
В сообщении говорится, что 50 кг изъятой щучьей икры обещали вернуть два сотрудника транспортной полиции в Астрахани за 100 тыс. рублей.
Для передачи денег полицейским браконьеры вызвали такси и попросили водителя передать пакет с деньгами по определённому адресу. Ничего не подозревающий таксист забрал у заказчика пакет, привёз одному из полицейских и невольно стал курьером и соучастником преступления.
СК возбудило уголовное дело по факту получения взятки правоохранителями. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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