В Астрахани двоих полицейских задержали за взятку в 100 тыс. рублей от браконьеров

Астрахани задержали двоих полицейских, которые за взятку в 100 тысяч рублей от браконьера пообещали вернуть 50 кг изъятой щучьей икры. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

В сообщении говорится, что 50 кг изъятой щучьей икры обещали вернуть два сотрудника транспортной полиции в Астрахани за 100 тыс. рублей.

Для передачи денег полицейским браконьеры вызвали такси и попросили водителя передать пакет с деньгами по определённому адресу. Ничего не подозревающий таксист забрал у заказчика пакет, привёз одному из полицейских и невольно стал курьером и соучастником преступления.

СК возбудило уголовное дело по факту получения взятки правоохранителями. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.