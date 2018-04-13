Следственный комитет: педофил из Перми в поезде надругался на ребенком

48-летнего жителя Перми задержали за сексуальное насилие в отношении десятилетней девочки в вагоне поезда «Москва—Приобье», следовавшего по Нижегородской области . Об этом сообщает Следственный комитет России.

— Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, — говорится в официальной информации Следственного комитета РФ

Как сообщили 59.ru в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, теперь пермяку грозит 20 лет колонии.

— О случившемся девочка рассказала своим сопровождающим, но злоумышленник уже доехал до Перми, — сообщил 59.ru пресс-секретарь ведомства Дмитрий Захаров . — Выяснилось, что преступление он совершил ночью, когда в вагонах выключили свет. Злоумышленник зашел в купе. Преступление он совершил будучи в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он молчит, вину не признает.

Личность преступника установили после того, как пострадавшая дала показания. Мужчине 48 лет, он возвращался в Пермь с вахты. Ранее не судим, семейный. Его задержали через несколько дней в Перми, сейчас возбуждено уголовное дело. Мужчину этапируют в Нижний Новгород в СИЗО , ему назначен арест.

Ранее в Очере учитель физкультуры изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении одной из учениц. В уголовном деле три эпизода. От рук преподавателя пострадала 15-летняя девушка.