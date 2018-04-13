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Следственный комитет: педофил из Перми в поезде надругался на ребенком
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Следственный комитет: педофил из Перми в поезде надругался на ребенком 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
48-летнего жителя Перми задержали за сексуальное насилие в отношении десятилетней девочки в вагоне поезда «Москва—Приобье», следовавшего по Нижегородской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.
— Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, — говорится в официальной информации Следственного комитета РФ.
Как сообщили 59.ru в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, теперь пермяку грозит 20 лет колонии.
— О случившемся девочка рассказала своим сопровождающим, но злоумышленник уже доехал до Перми, — сообщил 59.ru пресс-секретарь ведомства Дмитрий Захаров. — Выяснилось, что преступление он совершил ночью, когда в вагонах выключили свет. Злоумышленник зашел в купе. Преступление он совершил будучи в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он молчит, вину не признает.
Личность преступника установили после того, как пострадавшая дала показания. Мужчине 48 лет, он возвращался в Пермь с вахты. Ранее не судим, семейный. Его задержали через несколько дней в Перми, сейчас возбуждено уголовное дело. Мужчину этапируют в Нижний Новгород в СИЗО, ему назначен арест.
Ранее в Очере учитель физкультуры изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении одной из учениц. В уголовном деле три эпизода. От рук преподавателя пострадала 15-летняя девушка.
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