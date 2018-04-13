Жительница Новоорского района из-за доверчивости дочери лишилась денег 

В Новоорском районе полицейские расследуют уголовное дело по факту интернет-мошенничества.
К полицейским за помощью обратилась 44-летняя жительница села Добровольское, которая заявила, что с ее банковской карты похищено 8 тысяч рублей.
Правоохранители предварительно выяснили, что 12-летней дочери потерпевшей в соцсети неизвестный сообщил, что она выиграла «Айфон 7», и нужно написать реквизиты банковской карты для получения выигрыша. Подросток поверила злоумышленнику и передала данные карты матери, после это со счета были списаны деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД региона.