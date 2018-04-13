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Арендатор квартиры убил хозяина из-за размера платы за жилье
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Арендатор квартиры убил хозяина из-за размера платы за жилье 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
В Уфе 46-летний арендатор квартиры зарезал 64-летнего собственника в ходе возникшего между ними конфликта. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета в пятницу, 13 апреля.
Преступление было совершено в понедельник, 9 апреля. Мужчины вместе употребляли спиртное и поссорились из-за размера арендной платы. Хозяин непристойно оскорбил мать съемщика, которая также проживала в квартире. Арендатор взял нож и нанес несколько ударов по телу противника. Спустя некоторое время владелец жилья скончался.
Злоумышленник с места происшествия скрылся. Его 69-летняя мать оставалась в съемном жилье и только 11 апреля сообщила родственникам о смерти хозяина. Приехавший в квартиру сын убитого вызвал скорую помощь, но врачи лишь констатировали смерть потерпевшего.
В настоящее время арендатор задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.
В ноябре 2017-го в Кирове 22-летний квартирант поссорился с арендодателем из-за беспорядка в жилом помещении. Во время ссоры съемщик нанес мужчине не менее 13 ударов деревянным табуретом в область головы. После этого он связал потерпевшего и покинул место происшествия. Владелец квартиры от полученных травм умер.
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