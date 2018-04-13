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Неизвестные напали с ножом на женщину у ТЦ «Охотный ряд»
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Неизвестные напали с ножом на женщину у ТЦ «Охотный ряд»
Говорит Москва
1 час назад
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Она обратилась в полицию.
Как сообщает РЕН ТВ, двое мужчин напали на женщину в ходе конфликта.
Правоохранительные органы
выясняют обстоятельства произошедшего.
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