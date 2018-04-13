Ранее судимого жителя Кондопоги задержали за кражу водки

На данный момент мужчина является фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 150 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, 12 апреля 39-летний кондопожанин пытался вынести бутылку водки из сетевого магазина на проспекте Калинина. Это заметили торговые работники и отобрали водку, выставив посетителя на улицу.

Об этом было сообщено в районный Отдел вневедомственной охраны. На место прибыла группа задержания. Мужчину сотрудники Росгвардии заметили рядом с магазином — его внешность соответствовала ориентировке, составленной после кражи, совершенной двумя днями ранее.

Задержанного передали полицейским. Данные попытки хищения — далеко не первые нарушения закона с его стороны. С 2000 года он трижды был судим за кражи, в настоящее время является фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 150 000 рублей.