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Ранее судимого жителя Кондопоги задержали за кражу водки
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Ранее судимого жителя Кондопоги задержали за кражу водки 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На данный момент мужчина является фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 150 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии, 12 апреля 39-летний кондопожанин пытался вынести бутылку водки из сетевого магазина на проспекте Калинина. Это заметили торговые работники и отобрали водку, выставив посетителя на улицу.
Об этом было сообщено в районный Отдел вневедомственной охраны. На место прибыла группа задержания. Мужчину сотрудники Росгвардии заметили рядом с магазином — его внешность соответствовала ориентировке, составленной после кражи, совершенной двумя днями ранее.
Задержанного передали полицейским. Данные попытки хищения — далеко не первые нарушения закона с его стороны. С 2000 года он трижды был судим за кражи, в настоящее время является фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 150 000 рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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