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На границе с Костромской областью браконьеры незаконно застрелили двух лосей
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На границе с Костромской областью браконьеры незаконно застрелили двух лосей 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме возбудили уголовное дело в отношении браконьеров, которые в феврале незаконно убили двух лосей в Даровском районе Кировской области — на границе с Костромской областью. Подозреваемыми стали сотрудники частного предприятия «Царское подворье», сообщает newsler.ru. Теперь их судят. Процесс проходит в нашем регионе.
Произошел инцидент на границе с Костромской областью, потому в нем и будут разбираться наши правоохранитеои. На территории «Кировохоты» нашли останки убитой беременной лосихи. Гнали ее на снегоходах. Браконьеры добыли двух лосей, расчленили туши и увезли.
О факте незаконной охоты сообщили в полицию, и в скором времени правоохранители задержали первого из нарушителей. После сообщения полицейские остановили на дороге для проверки 2 автомобиля и снегоход. У водителя изъяли охотничье ружье ИЖ-27, на которое не было разрешающих документов, нашли и тушу лося.
Мужчина в преступлении признался и сказал, что лосятина предназначалась не ему и другим браконьерам, а их начальнику. Ему же принадлежит снегоход и прицеп, в котором перевозились туши. Мясо, как он предположил, этому начальнику отправили в Москву на такси. Официально подтвердить рассказ браконьера пока не удалось.
Сейчас назначена и проводится баллистическая экспертиза. У браконьеров изъяли гладкоствольный карабин ВПО-208. Ущерб составил 640 тысяч рублей.
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