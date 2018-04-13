Угонщика нашли через три года по образцам ДНК 

УМВД России по Калужской области 13 апреля сообщило о задержании неоднократно судимого гражданина одной из республик СНГ, подозреваемого в угоне. Угон был совершен еще в июне 2015 года в Малоярославце. Брошенную угонщиком машину вскоре нашли. Стекло на водительской двери было разбито и на осколках полицейские обнаружили следы крови. Экспертами-криминалистами из этой крови был выделен генотип и помещен в федеральную базу геномной информации. Так удалось установить личность угонщика. Как сообщается, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).