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Угонщика нашли через три года по образцам ДНК
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Угонщика нашли через три года по образцам ДНК 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
УМВД России по Калужской области 13 апреля сообщило о задержании неоднократно судимого гражданина одной из республик СНГ, подозреваемого в угоне. Угон был совершен еще в июне 2015 года в Малоярославце. Брошенную угонщиком машину вскоре нашли. Стекло на водительской двери было разбито и на осколках полицейские обнаружили следы крови. Экспертами-криминалистами из этой крови был выделен генотип и помещен в федеральную базу геномной информации. Так удалось установить личность угонщика. Как сообщается, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).
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