В Рязани предприниматель попал под следствие за неуплату НДС

Отдел по расследованию особо важных дел рязанского СКР возбудил в отношении индивидуального предпринимателя уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, подозреваемый предприниматель, дабы уклониться от уплаты налогов, не указал в налоговых декларациях сведения о реализации недвижимого имущества и таким образом занизил налогооблагаемую базу по НДС. В результате противоправный действий ИП не уплатил в бюджет более 3 млн рублей налога на добавленную стоимость, что является крупным размером.

Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального СК, в отношении подозреваемого возбуждено дело по ч.1 ст.198 УК РФ. В настоящее время идет сбор доказательной базы, расследование дела продолжается.

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