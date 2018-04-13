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В Рязани предприниматель попал под следствие за неуплату НДС
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В Рязани предприниматель попал под следствие за неуплату НДС 

Новости Рязани 1 час назад
Фото: Новости Рязани
Отдел по расследованию особо важных дел рязанского СКР возбудил в отношении индивидуального предпринимателя уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.
По версии следствия, подозреваемый предприниматель, дабы уклониться от уплаты налогов, не указал в налоговых декларациях сведения о реализации недвижимого имущества и таким образом занизил налогооблагаемую базу по НДС. В результате противоправный действий ИП не уплатил в бюджет более 3 млн рублей налога на добавленную стоимость, что является крупным размером.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в пресс-службе регионального СК, в отношении подозреваемого возбуждено дело по ч.1 ст.198 УК РФ. В настоящее время идет сбор доказательной базы, расследование дела продолжается.
Фото: pixabay.com
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