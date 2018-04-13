В новой Москве сотрудники полиции нашли пропавшего ребенка

Оперативники уголовного розыска совместно с представителями общественного поискового отряда в течение нескольких часов разыскали в новой Москве пропавшую 12-летнюю девочку и вернули ее домой, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 37-летней местной жительницы о том, что ее 12-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. По словам женщины, уход дочери из дома был связан с возникшим накануне бытовым конфликтом.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Московский» совместно с представителями общественного поискового отряда в течение нескольких часов разыскали пропавшую. Девочка находилась в подъезде одного из жилых домов», — говорится в сообщении.

Девочку доставили домой и передали матери. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.