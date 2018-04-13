Ещё
В новой Москве сотрудники полиции нашли пропавшего ребенка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В новой Москве сотрудники полиции нашли пропавшего ребенка 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Оперативники уголовного розыска совместно с представителями общественного поискового отряда в течение нескольких часов разыскали в новой Москве пропавшую 12-летнюю девочку и вернули ее домой, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.
В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 37-летней местной жительницы о том, что ее 12-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. По словам женщины, уход дочери из дома был связан с возникшим накануне бытовым конфликтом.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Московский» совместно с представителями общественного поискового отряда в течение нескольких часов разыскали пропавшую. Девочка находилась в подъезде одного из жилых домов», — говорится в сообщении.
Девочку доставили домой и передали матери. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.
РИАМО: последние новости
Мужчину зарезали в кафе на северо‑западе Москвы Следствие просит продлить срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову Гражданина Таджикистана будут судить в Подмосковье за развращение девочки из Франции
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски252
Умер юморист Андрей Жмакин30
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля120
Рыбке настал конец169
Пескова спросили о будущем Лаврова42
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
07:52
Новые санкции США: как ударить в ответ?
Экономика Компании
02:52
Лавров прокомментировал выводы ОЗХО по Скрипалю
Политика
04:21
В Кремле прокомментировали блокировку Telegram
Политика
06:04
«Аллуся — гений»: Пресняков о Пугачевой
Шоу-бизнес
02:47
Россия может лишить США РД-180
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение