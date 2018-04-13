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Убийство беременной девушки обернулось для её парня 15 годами колонии
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Убийство беременной девушки обернулось для её парня 15 годами колонии 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 13 апреля, в Новосибирской области завершился суд над 20-летним Андреем Радийчуком, который убил свою беременную девушку в селе Новомошковском.
Приговор молодому мужчине вынес Новосибирский областной суд.
«Суд приговорил Радийчука к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Убийство произошло в августе 2017 года. Накануне обвиняемый и девушка, которая была беременна от него, серьёзно поссорились.
«Потерпевшая в ходе ссоры сообщила Радийчуку ложную информацию о том, что он якобы не является отцом ее ребенка. Поверив потерпевшей, Радийчук решил «отомстить за измену» и 3 августа прошлого года, встретив девушку с работы, под надуманным предлогом заманил её в лесной массив. Там заранее подготовленной кувалдой он нанёс потерпевшей не менее пяти ударов кувалдой по голове», — описали ситуацию в прокуратуре Новосибирской области.
В ведомстве напомнили, что девушка умерла на месте. 6 августа мужчина сам пришёл в полицию, сообщил об убийстве и показал, где лежит тело.
Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, в суде мужчина раскаялся и попросил прощения у родственников погибшей. По решению суда, теперь ему предстоит не только отправиться в колонию, но и выплатить семье девушки 1 миллион рублей.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
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