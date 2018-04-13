Пытаясь найти работу, вологжанин остался без денег

Несколько тысяч рублей отдал мошеннику житель Вологды . Так мужчина пытался устроиться на работу.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД , злоумышленником оказался житель Калмыкии . Он разместил на сайте поиска работы вакансию и предложил доверчивым соискателям оплатить оформление необходимых для трудоустройства документов. На эту «удочку» попался и вологжанин, которому понравилась вакансия с удобным графиком и хорошей зарплатой. В итоге житель Вологды перевел будущему работодателю несколько тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что мошенник живет в Калмыкии. В столице республики они задержали 31-летнего мужчину, который сознался в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.