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Пытаясь найти работу, вологжанин остался без денег
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Пытаясь найти работу, вологжанин остался без денег 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Несколько тысяч рублей отдал мошеннику житель Вологды. Так мужчина пытался устроиться на работу.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, злоумышленником оказался житель Калмыкии. Он разместил на сайте поиска работы вакансию и предложил доверчивым соискателям оплатить оформление необходимых для трудоустройства документов. На эту «удочку» попался и вологжанин, которому понравилась вакансия с удобным графиком и хорошей зарплатой. В итоге житель Вологды перевел будущему работодателю несколько тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что мошенник живет в Калмыкии. В столице республики они задержали 31-летнего мужчину, который сознался в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.
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