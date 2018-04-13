В Вольске полицейские задержали мужчину со странным продолговатым предметом

Таинственная находка из металла была направлена на исследование, а против задержанного возбудили уголовное дело.

По данным ГУ МВД России по Саратовской области, 3 апреля в 22:00, на улице Малыковской в Вольске полицейские задержали 56-летнего мужчину за пьянство в общественном месте.

Все бы ничего, но при досмотре в отделении полиции у задержанного был обнаружен некий предмет, «предположительно изготовленный из металла, продолговатой формы с округлыми отверстиями», — сообщают правоохранители.

Очевидно, что это был кастет. Однако таинственную находку было решено отправить на исследование. По факту незаконного изготовления оружия было возбуждено уголовное дело по статье 223 ч. 4 УК РФ (Незаконное изготовление оружия).