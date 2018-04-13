Взяток биткойнами еще не было: о борьбе с коррупцией в Зауралье полицейский рассказал в прямом эфире

Сегодня начальник отдела по противодействию коррупции и защите бюджетных средств УЭБиПК УМВД России по Курганской области Евгений Марущенко в прямом эфире ответил на вопросы курганцев о том, что бывает за взятку тем, кто берёт, и тем, кто их даёт. Ни одного звонка за час не поступило, но свои вопросы зрители присылали через соцсети. «Видимо, люди переориентировались с телефонов на интернет», — отметил полицейский.

Евгений Марущенко начал со статистики: с начала этого года его ведомство уже выявило 245 коррупционных преступлений, 30 должностных лиц привлекли к ответственности, а средний размер взятки примерно как в 2016 году — около 400 тысяч рублей.

— Размер зависит от того, сколько фактов дачи взятки в крупном размере выявлялось, — поясняет Марущенко, — уровень мелкого взяточничества, когда незаконное вознаграждение меньше 10 тысяч рублей, значительно не меняется.

— Чем чаще всего дают взятки: наличка, недвижимость или подарки? Может, биткойны?

— Все, что перечислили, используется: и банковские переводы, и наличные, и дорогостоящая недвижимость от третьих лиц. С биткойнами пока не сталкивались.

— Какие подарки взяткой не считаются? Допустим, мы хотим кого-то отблагодарить за хорошую работу?

— Любая вещь может считаться взяткой, независимо от стоимости. Цена влияет только на квалификацию преступления. Если хотите отблагодарить врача, он уже выполнил свою работу и от вас ничего не требует, вы вроде бы можете подарить подарок. Но в то же время все врачи у нас госслужащие. Получается, что по закону никак материально врача отблагодарить нельзя. За свою работу люди получают зарплату, излишняя благодарность ни к чему.

— Даже коробка конфет?

— Любой подарок может считаться предметом взятки. Не так давно в одном из районов в отношении главы сельсовета было возбуждено уголовное дело за бутылку коньяка «Армянский» и шоколадный батончик Dove. Мужчину подозревают во взяточничестве. Уголовное дело сейчас расследуется.

— А тот, кто подарит коробку конфет, тоже преступник?

— Если факт дачи взятки задокументирован, тот человек тоже будет привлечен в зависимости от стоимости подарка. Если он добровольно не сообщил в полицию и не содействует следствию, ему грозит до двух лет лишения свободы по статье 291 прим. 2 УК РФ.

— А если мне предложили взятку?

— Может быть возбуждено уголовное дело в отношении взяткодателя. Если вас склоняют получить вознаграждение или провоцируют — обращайтесь в полицию. Мой телефон 49-59-57, или наберите 02.

— Если чиновник незаконно получил в награду земельный участок, а потом его несколько раз перепродали и нанесли при этом ущерб муниципалитету, как возместить ущерб и что будет с конечными собственниками?

— Если будет доказано, что участок был перепродан, на усмотрение следственных органов земля может быть арестована. Но в таких случаях все решает суд: можно ли вернуть участок или деньги за него в собственность государства и что будет с последними собственниками.

— Как помочь самому себе, если кто-то вымогает взятку?

— Можно зафиксировать факт вымогательства на аудиозаписи или привлечь свидетелей. Нужно помнить, что взяткодатель — такой же участник преступления, но если кто-то вымогает взятку, и человек обращается в полицию, он передает деньги подозреваемому под контролем полиции, помогает следствию, то он освобождается от ответственности.

— А если требуют завуалированно, намекают, и факта передачи денег еще не было?

— В таких спорных ситуациях обращайтесь в полицию. Дальше будем разбираться мы.

— Многие ли вообще рассказывают о взятках по телефону или в заявлениях? Есть ли страх у людей, что заявление в полицию будет воспринято как стукачество?

— Действительно, нам о взятках сообщают очень немногие. Ситуация меняется, граждане начинают реагировать на обращения в полицию немного по-другому, но большинство всё же побаивается. Но если бы люди чаще обращались по таким фактам, было бы меньше чиновников нечистых на руку.

— Можете сравнить ситуацию с коррупцией в Курганской области с соседними регионами?

— По сравнению с другими регионами мы отличаемся от Тюменской, Челябинской и Свердловской областей: там и люди другие, и регионы побогаче. Но количество выявленных коррупционных преступлений в Зауралье растет быстрее, значит мы их лучше выявляем. Взятки в крупных и особо крупных размерах у соседей — тоже штучные факты.

— Что делать с бытовыми взятками, которые жители так не воспринимают? Например, если родители сдают деньги на ремонт и оснащение детсадов и школ.

— Такие факты тоже могут относиться к мелкому взяточничеству. Если есть факты, сообщайте, не бойтесь. В 2017 году во время проверок выявлены устройство детей в детские сады за деньги и сдача экзаменов в вузах за взятки — всего 135 случаев взяточничества, из них только один — взятка в крупном размере, то есть больше 10 тысяч.

— Повлиял ли арест бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева на поведение курганских чиновников и госслужащих? Сегодня суд вновь пересмотрел ему наказание и остановился на 8 годах колонии строго режима и 130 миллионах рублей штрафа за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы Роснефти Игоря Сечина , сообщает Газета.ru

— Всегда, когда кого-нибудь из больших чиновников арестовывают, это создает резонанс. На определенных должностных лиц это оказало какое-то влияние. Но не на всех