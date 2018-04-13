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СК ходатайствует об аресте мужчины, пытавшегося изнасиловать 19‑летнюю в Москве
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СК ходатайствует об аресте мужчины, пытавшегося изнасиловать 19‑летнюю в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Следствие ходатайствует об аресте 34-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на совершение насильственных действия сексуального характера в отношении 19-летней девушки на юго-востоке Москвы, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
По версии следствия, вечером 6 апреля обвиняемый, находясь в подъезде дома по улице Полбина, пытался совершить в отношении незнакомой 19-летней девушки действия сексуального характера. Девушка оказала активное сопротивление, после чего злоумышленник скрылся.
«Нападавший был установлен и задержан. В ходе допроса он признал свою вину. Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.
По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, а также выявление иных возможных эпизодов аналогичной преступной деятельности, добавила она.
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