Продавщица ювелирного салона украла драгоценности на миллион рублей в Подмосковье

В подмосковной Дубне 34-летняя продавщица ювелирного магазина украла более 100 драгоценностей.

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД , директор салона пожаловался на недостачу товара, после чего правоохранители провели расследование и задержали воровку.

По информации полиции, злоумышленница реализовала украденный товар через ломбарды. Она нанесла ущерб магазину на сумма более 1 млн рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Подмосковье задержаны воры, укравшие драгоценности на 50 млн рублей.