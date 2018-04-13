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Продавщица ювелирного салона украла драгоценности на миллион рублей в Подмосковье
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Продавщица ювелирного салона украла драгоценности на миллион рублей в Подмосковье 

Свободная пресса 1 час назад
В подмосковной Дубне 34-летняя продавщица ювелирного магазина украла более 100 драгоценностей.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД, директор салона пожаловался на недостачу товара, после чего правоохранители провели расследование и задержали воровку.
По информации полиции, злоумышленница реализовала украденный товар через ломбарды. Она нанесла ущерб магазину на сумма более 1 млн рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Подмосковье задержаны воры, укравшие драгоценности на 50 млн рублей.
Новости Москвы: В Москве ювелирный магазин ограбили на десять миллионов рублей
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