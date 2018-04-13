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Серию квартирных краж раскрыли в Павловском Посаде
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Серию квартирных краж раскрыли в Павловском Посаде 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сотрудниками уголовного розыска задержан ранее судимый 40-летний житель Павловского Посада, подозреваемый в совершении серии краж, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
Злоумышленник, повреждая замки входных дверей, незаконно проникал в частные дома и хозяйственные строения, откуда похищал электроинструменты, велосипеды, садовый инвентарь и электроприборы.
«При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан. В ходе обыска по месту проживания правонарушителя, а также в принадлежащем ему автомобиле полицейскими обнаружена и изъята часть похищенного имущества», — говорится в сообщении.
Установлена причастность злоумышленника к совершению двух эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину взяли под стражу.
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