Серию квартирных краж раскрыли в Павловском Посаде

Злоумышленник, повреждая замки входных дверей, незаконно проникал в частные дома и хозяйственные строения, откуда похищал электроинструменты, велосипеды, садовый инвентарь и электроприборы.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был установлен и задержан. В ходе обыска по месту проживания правонарушителя, а также в принадлежащем ему автомобиле полицейскими обнаружена и изъята часть похищенного имущества», — говорится в сообщении.

Установлена причастность злоумышленника к совершению двух эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину взяли под стражу.