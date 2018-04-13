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Полиция проверяет заявление москвичи о нападении на нее неизвестных с ножом у ТЦ «Охотный ряд»
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Полиция проверяет заявление москвичи о нападении на нее неизвестных с ножом у ТЦ «Охотный ряд» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Женщина сообщила в полицию, что двое неизвестных напали на нее с ножом и ранили в ногу у торгового центра «Охотный ряд» на Манежной площади. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Жительница востока Москвы написала заявление в полицию о том, что вчера вечером на Манежной площади рядом с ТЦ «Охотный ряд» у нее произошел конфликт с двумя молодыми людьми, которые стали преследовать ее, после чего завязалась драка, в которой ей нанесли ножевое ранение в ногу», — рассказал собеседник агентства.
Потерпевшая отказалась от госпитализации. По факту произошедшего проводится проверка, полиция выехала по данному адресу для выяснения обстоятельств, добавил источник.
Агентство «Москва»: последние новости
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