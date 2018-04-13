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СК возбудил уголовное дело после обрушения потолка в психиатрической больнице под Тулой
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СК возбудил уголовное дело после обрушения потолка в психиатрической больнице под Тулой 

ТАСС 1 час назад
ТУЛА, 13 апреля. /ТАСС/. Два медработника пострадали при обрушении потолочного перекрытия в Тульской областной клинической психиатрической больнице №1 им. Н. П. Каменева, рассказала ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Тульской области Зинаида Каминская.
"Обрушение потолка в психиатрической больнице произошло 12 марта 2018 года, травмы получили два медработника. Фактически месяц потребовался для проведения доследственной проверки, которая показала, что в 2017 году ремонт здания был выполнен с дефектами. Протекала кровля, из-за этого деревянные перекрытия над холлом прогнили и рухнули, уголовное дело возбуждено дело по статье «Производство работ, не отвечающих требованиям безопасности», — сказала Каминская.
Одну из пострадавших женщин в тот же день госпитализировали со сложным переломом бедра. «Потребовалось проведение операции, она до сих пор находится в больнице. Вторая пострадавшая получила легкие травмы», — отметила Каминская.
Следователи назначили проведение строительно-технической экспертизы здания. Расследование уголовного дела взяла на контроль областная прокуратура.
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