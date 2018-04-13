СК возбудил уголовное дело после обрушения потолка в психиатрической больнице под Тулой

"Обрушение потолка в психиатрической больнице произошло 12 марта 2018 года, травмы получили два медработника. Фактически месяц потребовался для проведения доследственной проверки, которая показала, что в 2017 году ремонт здания был выполнен с дефектами. Протекала кровля, из-за этого деревянные перекрытия над холлом прогнили и рухнули, уголовное дело возбуждено дело по статье «Производство работ, не отвечающих требованиям безопасности», — сказала Каминская.

Одну из пострадавших женщин в тот же день госпитализировали со сложным переломом бедра. «Потребовалось проведение операции, она до сих пор находится в больнице. Вторая пострадавшая получила легкие травмы», — отметила Каминская.