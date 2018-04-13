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Нижегородскую фирму оштрафовали на 500 тысяч за вознаграждения главе лесничества
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Нижегородскую фирму оштрафовали на 500 тысяч за вознаграждения главе лесничества 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Нижегородской области организацию-лесопользователя оштрафовали на 500 тыс. рублей за незаконное вознаграждение руководителя районного лесничества, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в пятницу.
Установлено, что руководитель Сосновского районного лесничества департамента лесного хозяйства Нижегородской области на протяжении длительного времени незаконно предоставлял помещения лесничества под офис ООО «Калива», за что ежемесячно получал вознаграждение от директора данной организации. В отношении юридического лица прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), решение суда об административном штрафе вступило в законную силу.
В отношении руководителя районного лесничества следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Фото: Kozolup, CC BY-SA 3.0, ru.wikipedia.org.
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