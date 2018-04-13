Сотрудник МЧС из Саратова похитил почти полмиллиона рублей

Высокопоставленный спасатель присвоил себе 485 000 рублей из премий подчиненных.

По сообщению СУ СКР по Саратовской области, с 1 по 31 декабря 2015 года, 36-летний подозреваемый воспользовался своей высокой должностью и похитил премии пяти сотрудников МЧС на общую сумму 175 000 рублей.

Уже в 2016 году с 12 по 27 декабря начальник финансово–экономического отдела ГУ МЧС России по Саратовской области отобрал еще 17 премий у своих подчиненных на сумму 310 000 рублей.

Но и на этом преступная деятельность подозреваемого на закончилась. В декабре 2017 года он дал взятку представителю вышестоящего ведомства, чтобы прикрыть нарушения в области финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Взятку предприимчивый мужчина решил дать не деньгами, а «iPhone-6», стоимостью свыше 37 000 рублей.

В итоге активная преступная деятельность начальник финансово–экономического отдела закончилась лишь с приходом сотрудников УФСБ России по Саратовской области.

По факту произошедшего было возбуждено сразу два уголовных дела: ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере), а также преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие, совершенное в значительном размере).