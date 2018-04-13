Почтальонша обогатилась на посылках костромичей 

В Волгореченске осудили почтальоншу, которая присваивала деньги клиентов, узнал KOSTROMA.TODAY. Женщина не думала, что тайное станет явным.
Судом установлено, что 28-летняя жительница Волгореченска работала в местном почтовом отделении оператором связи и решила организовать незаконный бизнес. Женщина складывала в карман деньги, которые ей давали клиенты за полученные посылки.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, таким образом ей удалось «заработать» 15 тысяч рублей.
Против почтальонши возбудили уголовное дело. Во время предварительного расследования она полностью признала вину и возместила причиненный ущерб.
Суд приговорил ее к штрафу 30 тысяч рублей.