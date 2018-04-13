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В Похвистнево наркотиками торговали в магазине ритуальных услуг
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В Похвистнево наркотиками торговали в магазине ритуальных услуг 

Волга Ньюс 1 час назад
Как сообщают в областном полицейском главке, задержаны двое мужчин и женщина. На данный момент их подозревают в двух эпизодах сбыта карфентанила (мощный опиоид) и хранении наркотика — по месту жительства задержанных обнаружили в общей сложности 3,7 г запрещенного вещества.
По оперативным данным, наркотики сбывали в подъездах многоквартирных домов в Похвистневе, а также в местном магазине ритуальных услуг, где работала подозреваемая.
Уголовное дело уже возбудили по факту покушения на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков. Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.
Мужчин по решению суда арестованы, с женщины взяли подписку о невыезде.
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