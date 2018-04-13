В Геленджике 56-летняя женщина похитила и убила местную жительницу

По версии следствия, погибшая поддерживала дружеские отношения с 91-летним мужчиной, который проживал один, и помогала ему в домашних вопросах. Вечером 8 июня 2017 года в Новороссийске во дворе дома между ней, дочерью Натальей Микла и внучкой пенсионера произошла ссора. В конфликт вмешался и пожилой человек. Микла насильно поместила 51-летнюю женщину в автомобиль, где за рулем находилась ее дочь, после чего машина скрылась. В процессе езды Микла задушила потерпевшую, а ее тело родственницы оставили в коллекторе под автодорогой между селом Кабардинка и городом Новороссийском.

Вторая фигурантка от органов следствия скрылась, и сейчас она объявлена в федеральный розыск.