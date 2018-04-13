СК возбудил дело о доведении до самоубийства солдата-срочника Росгвардии в Подмосковье

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Следственный комитет расследует дело о доведении до самоубийства военнослужащего Росгвардии в подмосковной Балашихе . Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК РФ.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). В полном объеме проводятся иные процессуальные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в ГВСУ.

2 апреля в войсковой части 3419 рядовой был найден мертвым в бытовом помещении столовой. «В ходе осмотра места происшествия следов борьбы, пребывания посторонних лиц, предсмертной записки, а также признаков насильственной смерти военнослужащего не обнаружено», — сообщили в ГВСУ. Следователи опросили сослуживцев и командование части, изъяли служебную документацию и личные вещи погибшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.