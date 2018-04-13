Ещё
СК возбудил дело о доведении до самоубийства солдата-срочника Росгвардии в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК возбудил дело о доведении до самоубийства солдата-срочника Росгвардии в Подмосковье 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет расследует дело о доведении до самоубийства военнослужащего Росгвардии в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК РФ.
"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). В полном объеме проводятся иные процессуальные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в ГВСУ.
2 апреля в войсковой части 3419 рядовой был найден мертвым в бытовом помещении столовой. «В ходе осмотра места происшествия следов борьбы, пребывания посторонних лиц, предсмертной записки, а также признаков насильственной смерти военнослужащего не обнаружено», — сообщили в ГВСУ. Следователи опросили сослуживцев и командование части, изъяли служебную документацию и личные вещи погибшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
ТАСС: последние новости
Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-губернатора Брянской области Суд отклонил жалобу священника Грозовского на приговор по делу о педофилии Двое неизвестных ранили ножом мужчину в Зеленограде и забрали у него деньги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски252
Умер юморист Андрей Жмакин30
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля120
Рыбке настал конец169
Пескова спросили о будущем Лаврова42
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
08:52
В Госдуме рассказали о состоянии Зюганова
Политика
04:38
Ответ Москвы США: россиян оставят без виски
Экономика США
07:52
Новые санкции США: как ударить в ответ?
Экономика Компании
02:52
Лавров прокомментировал выводы ОЗХО по Скрипалю
Политика
04:21
В Кремле прокомментировали блокировку Telegram
Политика
06:04
«Аллуся — гений»: Пресняков о Пугачевой
Шоу-бизнес
02:47
Россия может лишить США РД-180
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение