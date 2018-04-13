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Двоих мужчин задержали по подозрению в интимной связи с 13-летней москвичкой
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Двоих мужчин задержали по подозрению в интимной связи с 13-летней москвичкой 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Столичная полиция задержала двух незнакомых друг с другом мужчин по подозрению в интимной связи с шестиклассницей, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в конце января текущего года в полицию обратилась москвичка, работающая старшим научным сотрудников в психологическом институте Российской академии образования. Женщина заявила, что увидела в телефоне своей 13-летней дочери переписку «ВКонтакте», где учащаяся шестого класса общалась с двумя мужчинами. Из переписки заявительница поняла, что у ее дочери была интимная связь с этими гражданами.
«Через несколько дней после подачи заявления полиция задержала 41-летнего жителя Химок, главного инженера одной из столичных теплоэлектроцентралей, который, как выяснили следователи, с согласия девочки вступал с ней в половую связь в своей машине Lada Vesta. Спустя несколько месяцев, 12 апреля, оперативники в Химках задержали 27-летнего фрезеровщика. Его тоже изобличили в половой связи с дочерью заявительницы. Близость со вторым любовником также произошла с согласия девочки», — сказал источник.
В отношении обоих подозреваемых возбудили уголовные дела о половом сношении с лицом, не достигшим 14-летия. Фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, ведется следствие.
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