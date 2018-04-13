Двоих мужчин задержали по подозрению в интимной связи с 13-летней москвичкой

По словам собеседника агентства, в конце января текущего года в полицию обратилась москвичка, работающая старшим научным сотрудников в психологическом институте Российской академии образования. Женщина заявила, что увидела в телефоне своей 13-летней дочери переписку «ВКонтакте», где учащаяся шестого класса общалась с двумя мужчинами. Из переписки заявительница поняла, что у ее дочери была интимная связь с этими гражданами.

«Через несколько дней после подачи заявления полиция задержала 41-летнего жителя Химок , главного инженера одной из столичных теплоэлектроцентралей, который, как выяснили следователи, с согласия девочки вступал с ней в половую связь в своей машине Lada Vesta. Спустя несколько месяцев, 12 апреля, оперативники в Химках задержали 27-летнего фрезеровщика. Его тоже изобличили в половой связи с дочерью заявительницы. Близость со вторым любовником также произошла с согласия девочки», — сказал источник.

В отношении обоих подозреваемых возбудили уголовные дела о половом сношении с лицом, не достигшим 14-летия. Фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, ведется следствие.