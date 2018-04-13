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Экс-сотрудник варнавинской исправительной колонии подозревается во взяточничестве
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Экс-сотрудник варнавинской исправительной колонии подозревается во взяточничестве 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Бывший сотрудник исправительной колонии, расположенной в Варнавинском районе, подозревается во взяточничестве. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, начальник отдела колонии получил от осужденного, содержащегося в исправительном учреждении, взятку в сумме 17,5 тысяч рублей за передачу четырех мобильных телефонов, которые запрещены в местах лишения свободы. Еще 10 тысяч рублей подозреваемую передала сожительница заключенного. За эту сумму он должен был пронести в колонию еще один телефон.
Коллегам злоумышленника удалось выявить и пресечь его противоправные действия. С занимаемой должности его уволили. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
Напомним, двое бывших нижегородских адвокатов обвиняются в мошенничестве.
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