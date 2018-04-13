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В Москве компанию-поставщика компьютеров подозревают в неуплате налогов на 480 млн рублей
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В Москве компанию-поставщика компьютеров подозревают в неуплате налогов на 480 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Московская компания — поставщик компьютерного оборудования подозревается в неуплате налогов почти на 500 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"По версии следствия, лица из числа руководства компании, осуществляющей поставку компьютерного оборудования ООО «Спектр», в период с 2012 по 2013 год заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками на оказание услуг по поставке указанного оборудования. Используя реквизиты фиктивных организаций ООО «Авангард Плюс» и ООО «РиГолд», внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет РФ не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 480 млн рублей", — сообщила представитель ГСУ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"). Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на возмещение ущерба.
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