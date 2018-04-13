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Сотрудники полиции Восточного округа столицы задержали подозреваемого в телефонных мошенничествах
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Сотрудники полиции Восточного округа столицы задержали подозреваемого в телефонных мошенничествах 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Вешняки задержали подозреваемого в хищении денежных средств у пожилых людей путем мошенничества.
В отдел полиции обратилась 82-летняя женщина с сообщением о хищении денежных средств. Потерпевшая рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный, представился ее родственником и сообщил, что попал в беду и ему требуются денежные средства. Встретившись с мужчиной, пенсионерка отдала ему требуемую сумму, после чего он скрылся.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Московской области. Установлена его причастность еще к трем аналогичным эпизодам в отношении пожилых людей. Общий материальный ущерб составил 330 тысяч рублей.
По данным фактам следственным отделом ОМВД России по району Вешняки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
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