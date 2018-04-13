Экс-сотрудник саратовского МЧС предстанет перед судом за дачу взятки 

По данным следствия, в декабре 2015 года начальник финансово-экономического отдела ГУ МЧС России по Саратовской области похитил 175 тысяч рублей, выплаченных пяти сотрудникам ведомства в качестве премий, сообщает пресс-служба СУ СКР региона. В декабре 2016 года злоумышленник совершил аналогичное преступление, похитив при этом 310 тысяч рублей.
Помимо этого, утром 27 декабря 2017 года обвиняемый передал представителю вышестоящего контролирующего ведомства, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в качестве взятки мобильный телефон «iPhone-6».
«Незаконное вознаграждение предназначалось за неуказание проверяющим в акте аудиторской проверки ряда выявленных нарушений», — говорится в сообщении.
Уголовное дело, возбужденное в отношении подозреваемого по статье «Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере» и «Дача взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие, совершенное в значительном размере», с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.