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Грабивший женщин и детей пятигорчанин предстанет перед судом
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Грабивший женщин и детей пятигорчанин предстанет перед судом 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пятигорчанин предстанет перед судом за вымогательство, мошенничество и грабёж, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СКР по СК.
Следователи установили, что юноша нарушал закон с августа 2017 года, будучи несовершеннолетним. Он неоднократно вымогал деньги у 11-летнего ребёнка на детской площадке и получил 1 600 рублей. Позже правонарушитель одолжил у 12-летнего ребёнка мобильный телефон и не вернул.
От обмана детей юноша перешёл к открытому грабежу: встретил на улице 11-летнего знакомого и забрал 3 000 рублей, которые бабушка дала мальчику на покупки. В тот же день он вновь нашёл этого мальчика, побил и отобрал смартфон.
Наконец, в декабре 2017 года юноша договорился с женщиной о покупке у неё карманных часов за 123 000 рублей. Встретившись с ней, он пожелал осмотреть товар перед покупкой и, как только дорогостоящий аксессуар оказался у него в руках, сбежал с ним. Позже злоумышленник продал часы за 45 000 рублей и потратил полученные деньги.
Следователи опросили более 20 свидетелей, провели экспертизы, проверки, обыски и очные ставки, чтобы собрать как можно больше доказательств. Дело уже передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
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