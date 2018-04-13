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МВД проверяет сведения о стрельбе возле детского сада на юге Москвы
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МВД проверяет сведения о стрельбе возле детского сада на юге Москвы 

Говорит Москва 2 часа назад
По словам источника агентства «Москва», в ходе потасовки участники открыли огонь друг по другу, есть раненые.
Говорит Москва: последние новости
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