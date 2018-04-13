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Уголовные дела в Беларуси будут вести в электронном виде
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Уголовные дела в Беларуси будут вести в электронном виде 

Мир24 2 часа назад
Электронные уголовные дела будут вести в Беларуси, заявил председатель Следственного комитета республики Иван Носкевич на международной конференции, которая прошла в Минске, сообщает телеканал «МИР 24». В Беларуси уже несколько лет внедряют в уголовный процесс новые технологии. При этом следователи учитывают наработки и ошибки зарубежных партнеров. От бумажных носителей постепенно отказываются следственные комитеты Грузии, Казахстана и Армении. Есть в Беларуси и другие инновации в расследовании уголовных дел.
«Более года мы можем допрашивать людей на расстоянии с помощью видео-конференц-связи. Мы внесли ряд иных предложений по изменению уголовно-процессуального законодательства. В частности, предлагаем различного рода информационные источники, в том числе видеозапись, рассматривать как самостоятельный источник доказательства», — сказал Носкевич.
Также следователи, прокуроры и оперативники обсудили особенности расследования преступлений, совершенных в сети. В последнее время они все больше связаны с криптовалютами.
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