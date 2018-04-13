Уголовные дела в Беларуси будут вести в электронном виде

Казахстана и Электронные уголовные дела будут вести в Беларуси , заявил председатель Следственного комитета республики Иван Носкевич на международной конференции, которая прошла в Минске , сообщает телеканал «МИР 24». В Беларуси уже несколько лет внедряют в уголовный процесс новые технологии. При этом следователи учитывают наработки и ошибки зарубежных партнеров. От бумажных носителей постепенно отказываются следственные комитеты Грузии Армении . Есть в Беларуси и другие инновации в расследовании уголовных дел.

«Более года мы можем допрашивать людей на расстоянии с помощью видео-конференц-связи. Мы внесли ряд иных предложений по изменению уголовно-процессуального законодательства. В частности, предлагаем различного рода информационные источники, в том числе видеозапись, рассматривать как самостоятельный источник доказательства», — сказал Носкевич.

Также следователи, прокуроры и оперативники обсудили особенности расследования преступлений, совершенных в сети. В последнее время они все больше связаны с криптовалютами.

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