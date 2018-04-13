В Кирове полицейские задержали двух воров велосипедов

В полицию обратились жильцы одного из домов по улице Чернышевского, которые рассказали о том, что у них из подсобного помещения в подъезде были похищен велосипед.

Замок на двери «колясочной» был сорван. В течение часа сотрудники патрульно-постовой службы полиции в нескольких кварталах от места хищения задержали кировчанина, 1987 года рождения, который вел похищенный велосипед.

Мужчина сознался в совершении кражи и сообщил полицейским, что проникновение в помещение он совершил вместе с приятелем, который похитил оттуда еще один велосипед.

Второго злоумышленника, 1989 года рождения, полицейские задержали, когда он пытался сбыть похищенное в ломбард.

«Со слов подозреваемых, они познакомились накануне, вместе распивали спиртное, деньги кончились. В поисках металлолома, который можно было бы сдать, они пошли по подъездам домов. В доме на Чернышевского выбили дверь в подсобку и, обнаружив там велосипеды, похитили их», — сообщили в УМВД по Кировской области.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц с незаконным проникновением в помещение». За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Один из велосипедов уже возвращен хозяйке — кировчанка поблагодарила полицейских за установление подозреваемых и розыск похищенного имущества в кратчайшие сроки. Второй в ближайшее время также будет передан владельцу.

Расследование уголовного дела продолжается.