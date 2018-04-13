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В Волгограде по видео разыскивают мужчину, укавшего из магазина духи
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В Волгограде по видео разыскивают мужчину, укавшего из магазина духи 

ria34.ru 2 часа назад
Фото: ria34.ru
Волгоградские полицейские разыскивают мужчину, который накануне днем украл из парфюмерного магазина в Тракторозаводском районе духи.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального Главка МВД, покупатель зашел в торговую точку на улице Батова, 6"а" около часа дня. Выбрав туалетную воду он не стал ее оплачивать, а направился к выходу и вышел. Все происходящее попало на камеру наблюдения.
— Ущерб составил 2,5 тысячи рублей, — пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области. Разыскиваемый — славянской внешности, на вид ему 25-30 лет, рост 175-180 см, спортивного телосложения, русые волосы средней длины. Был одет в спортивный костюм синего цвета.
Если вам что-либо известно о личности подозреваемого в грабеже, полицейские просят обратиться в дежурную часть отделения полиции Тракторозаводского района.
Дежурная часть — (8442) 740771, отдел уголовного розыска — 937467. Конфиденциальность сведений гарантируется.
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