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СК возбудил дело после похищения человека в Солнечногорском районе ради выкупа в 1 млн руб.
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СК возбудил дело после похищения человека в Солнечногорском районе ради выкупа в 1 млн руб. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Следствие возбудило в Солнечногорском районе уголовное дело в отношении трех граждан Азербайджана, подозреваемых в похищении человека с требованием выкупа в 1 млн руб. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«В правоохранительные органы обратился управляющий одной из фирм, предоставляющей услуги по пассажирским перевозкам, с заявлением о том, что ночью в пос. Андреевка Солнечногорского района неизвестные с применением физической силы посадили в автомобиль его заместителя, увезли в неизвестном направлении и по телефону требуют за его освобождение 1 млн руб. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и освобожден похищенный мужчина, а подозреваемые задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении группой лиц с применением оружия из корыстных побуждений и дальнейшего вымогательства с него денежных средств в особо крупном размере», — рассказала Ю. Иванова.
Инцидент произошел в среду, 11 апреля. Подозреваемыми оказались трое неработающих граждан Азербайджана. В ближайшее время следствие ходатайствует об аресте подозреваемых.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что похищенный мужчина сидел за рулем автомобиля, и, пытаясь привлечь к себе внимание, въехал в ворота ОМВД России по району Крюково. После этого подозреваемые пересели в другую машину и попытались скрыться, но были задержаны. И. Волк сообщала, что в машине с похищенным сидели двое жителей Московской области в возрасте 26 и 34 лет. В ходе личного досмотра и обыска у них изъяли пневматический пистолет.
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