Две чиновницы из Тамбовской области осуждены за «преподавательскую деятельность» 

Вынесен приговор двум бывшим сотрудницам администрации Бондарского района и экс-директору школы. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Тамбовской области, они признаны виновными в мошенничестве и даче взятки.
Установлено, что в 2015 году сотрудницы администрации договорились с директором школы о трудоустройстве их по совместительству в образовательное учреждение для обучения одного из детей на дому. Директор школы дала указание подчиненным подготовить все необходимые документы о приеме педагогов на работу и подписала их.
На их основании чиновницам перечислялась зарплата и премии. Фактически же их работу выполняли сотрудники школы. Бюджету района был причинен ущерб на общую сумму около 80 тысяч рублей.
Когда данные факты стали известны правоохранительным органам, осужденные дали посреднику 267 тысяч рублей для передачи в качестве взятки начальнику полиции. Передача денег проходила под контролем ФСБ, так как полицейский сразу же сообщил о склонении его к совершению преступления.
Фигуранты дела получили условные сроки (4 года и 7 лет 8 месяцев — бывшие сотрудницы администрации; 7,5 лет — экс-директор). Кроме того им запрещено занимать определенные должности.
В сарте этого года было передано в суд уголовное дело против бывшего сотрудника полиции Тамбова. Его обвиняют в избиении задержанного.