Две чиновницы из Тамбовской области осуждены за «преподавательскую деятельность»

Вынесен приговор двум бывшим сотрудницам администрации Бондарского района и экс-директору школы. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Тамбовской области , они признаны виновными в мошенничестве и даче взятки.

Установлено, что в 2015 году сотрудницы администрации договорились с директором школы о трудоустройстве их по совместительству в образовательное учреждение для обучения одного из детей на дому. Директор школы дала указание подчиненным подготовить все необходимые документы о приеме педагогов на работу и подписала их.

На их основании чиновницам перечислялась зарплата и премии. Фактически же их работу выполняли сотрудники школы. Бюджету района был причинен ущерб на общую сумму около 80 тысяч рублей.

Когда данные факты стали известны правоохранительным органам , осужденные дали посреднику 267 тысяч рублей для передачи в качестве взятки начальнику полиции. Передача денег проходила под контролем ФСБ , так как полицейский сразу же сообщил о склонении его к совершению преступления.

Фигуранты дела получили условные сроки (4 года и 7 лет 8 месяцев — бывшие сотрудницы администрации; 7,5 лет — экс-директор). Кроме того им запрещено занимать определенные должности.