В Архангельской области транспортные полицейские выявили факт незаконного хранения боеприпасов в спортклубе

Транспортными полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из спортивных клубов г. Котласа Архангельской области обнаружены и изъяты патроны в количестве более 150 штук.

В результате проведенной экспертизы установлено, что патроны являются боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62 мм, пригодные для стрельбы.

Стражами правопорядка выяснено, что руководитель спортклуба, обнаружив патроны в районе железнодорожной станции, решил их оставить себе. Гражданин намеревался извлечь из них порох, а гильзы использовать в качестве сувениров и брелоков. Из основной части патронов порох он уже успел извлечь. При этом 38-летний местный житель понимал, что хранение патронов запрещено и за это предусмотрена уголовная ответственность.

По данному факту отделением дознания Котласского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. В содеянном деянии гражданин раскаялся.