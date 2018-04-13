Жители Ботлихского района подозреваются в участии в незаконной вооруженной группировке

За участие в незаконном вооруженном формировании к уголовной ответственности будут привлечены двое жителей Ботлихского района. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ.

Дагестана. «В 2014 году подозреваемые вступили в незаконное вооруженное формирование, которое располагалось на территории Хунзахского района. Во исполнение взятых на себя обязательств, они неоднократно предоставляли участникам группировки продукты питания и жилище для проживания», — передает Следственный Комитет

Итоги проверок направлены на закрепление доказательственной базы и на избрание меры пресечения