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Жители Ботлихского района подозреваются в участии в незаконной вооруженной группировке
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Жители Ботлихского района подозреваются в участии в незаконной вооруженной группировке 

Mirmol.ru 2 часа назад
За участие в незаконном вооруженном формировании к уголовной ответственности будут привлечены двое жителей Ботлихского района. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ.
«В 2014 году подозреваемые вступили в незаконное вооруженное формирование, которое располагалось на территории Хунзахского района. Во исполнение взятых на себя обязательств, они неоднократно предоставляли участникам группировки продукты питания и жилище для проживания», — передает Следственный Комитет Дагестана.
Итоги проверок направлены на закрепление доказательственной базы и на избрание меры пресечения
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